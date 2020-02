Camera di commercio di Crotone: riparte il “Premio Storie di Alternanza”

La Camera di Commercio di Crotone

Scade il 20 Aprile 2020 il termine per l’invio delle domande di iscrizione per la Sessione I semestre 2020 del Premio Storie di Alternanza, promosso dalla Camera di commercio di Crotone, in collaborazione con Unioncamere ed il sistema camerale e dedicato ai migliori racconti audiovisivi delle esperienze di alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti in collaborazione con i tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

La partecipazione al Premio garantisce la massima visibilità alle migliori esperienze di alternanza scuola-lavoro, valorizzando la qualità dei progetti svolti e le scuole, imprese ed enti coinvolti.

Sono previsti due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio di Crotone, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale.

“L’obiettivo del premio è di valorizzare a dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutors scolastici – spiega il Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese - Stiamo lavorando molto sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento poiché riteniamo indispensabile avvicinare il mondo della scuola al mondo economico quale strada maestra per ridurre il divario tra offerta e domanda di lavoro. Iniziative come il Premio Storie di alternanza sono utili per motivare ulteriormente i ragazzi e renderli consapevoli dell’importanza dei percorsi di alternanza avviati. Il Premio Storie di Alternanza va verso questa direzione e auspichiamo, pertanto, una massiva partecipazione”.

Si ricorda che per partecipare bisogna collegarsi al sito www.storiedialternanza.it e seguire il percorso indicato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Promozione, Comunicazione e Giustizia alternativa della Camera di commercio di Crotone ai numeri 09626634207-252-231 o all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .