Raccolta differenziata, Conai: al Sud gli incrementi più alti d’Italia

I margini di crescita nella raccolta differenziata degli imballaggi più alti d’Italia: si gioca al Sud la sfida 2020 per il Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che pubblica le prime previsioni per l’anno appena iniziato.

Stando al pre-consuntivo 2019 e alle stime elaborate per il 2020, nel Mezzogiorno è previsto un incremento del +9% nella raccolta differenziata del vetro, +8% per la plastica, +6% per il legno, +9% per la carta, +3% alluminio e +1% di acciaio.

Numeri che fanno guardare con fiducia al lavoro delle Regioni - Calabria in primis -, delle Autorità d’Ambito e delle Amministrazioni locali che, sempre di più, al Sud si muovono in tandem con il Conai.

Lo rende noto l’ultimo Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, appena pubblicato dal consorzio e che, ancora una volta, conferma il trend positivo che l’economia circolare e l’industria del riciclo stanno vivendo in Italia da più di vent’anni.

Tant’è che anche il dato nazionale si caratterizza per previsioni di incremento nella raccolta di rifiuti di imballaggio recuperati.

Se l’immesso al consumo, nel corso dell’anno appena iniziato, dovrebbe arrivare a sfiorare i 13,6 milioni di tonnellate, i margini di crescita in termini di recupero e riciclo si prospettano incoraggianti.

Il 2020 farà probabilmente registrare un nuovo record in Italia: Conai prevede infatti quasi 11,3 milioni di tonnellate di imballaggi recuperati, pari all’83,2% dell’immesso al consumo, di cui 9,7 milioni di tonnellate avviati a riciclo, ossia il 71,6% dell’immesso al consumo.

I DATI DELLE PROVINCE CALABRESI

Intenso, infatti, il lavoro attivato dal Consorzio con la Regione Calabria. Con il Comune di Catanzaro (90.612 abitanti), dopo il primo step che ha portato in pochissimo tempo la citta dal 5% al 65% di raccolta differenziata, l’attività di Conai proseguirà nel 2020 con l’obiettivo di monitorare e migliorare ulteriormente la qualità dei rifiuti di imballaggi raccolti.

Sono in programma rilevamenti puntuali, anche tramite l’impiego di facilitatori ambientali per superare le criticità più strutturali, e interventi, laddove necessario, con azioni di comunicazione e di revisione del servizio.

La collaborazione con l’amministrazione di Cosenza (69.484 abitanti) ha evidenziato risultati di raccolta differenziata in continua crescita (65% ad agosto) nonostante permangano criticità su scala locale e regionale per la mancanza di una rete impiantistica adeguata e funzionale alle frazioni raccolte (in particolare per la frazione organica).

Con l’ATO Catanzaro (80 Comuni con una popolazione di 362.000 abitanti) si è conclusa a settembre 2019 l’attività di supporto tecnico alla predisposizione di uno studio di fattibilità per il Piano di Ambito.

Per attuare quanto previsto dalla normativa regionale e arrivare a una gestione dei servizi pubblici locali in forma associata sarà avviato, inoltre, il supporto per la realizzazione del Piano Tecnico-Economico-Finanziario dell’intero ATO.

Con l’ATO Vibo Valentia (50 Comuni con una popolazione di 160.000 abitanti), l’ATO Cosenza (155 Comuni con una popolazione di 711.739 abitanti) e la Città Metropolitana di Reggio Calabria (97 Comuni con una popolazione di 553.861 abitanti) è in corso un percorso progettuale che prevede, anche in questo caso, il supporto allo studio di fattibilità del Piano di Ambito.

L’attività è molto complessa, in considerazione dell’estensione del territorio, della sua diversa morfologia, della differente concentrazione urbanistica e della popolazione residente e fluttuante.

Conai sta, infatti, dedicando un impegno straordinario anche in termini di coordinamento e di rilevamento sul territorio (sopralluoghi e recupero dati) con l’obiettivo di predisporre un Piano tecnico-economico-finanziario che possa mettere in condizione tutti i Comuni di gestire in modo efficiente i rifiuti urbani prodotti.

CONAI: PREVISIONI INCORAGGIANTI

«Le previsioni per il 2020 in molte aree del Sud Italia sono decisamente incoraggianti» afferma Giorgio Quagliuolo, presidente CONAI, «pur in un periodo in cui continua a calare il valore delle materie prime seconde e in cui la carenza di impianti in alcune aree del Sud Italia rimane preoccupante. È la prova che, se all’efficacia di un sistema come quello rappresentato da CONAI si uniscono una chiara volontà politica e un impegno concreto da parte delle amministrazioni comunali, anche le aree del meridione possono ottenere risultati di raccolta differenziata e recupero degli imballaggi soddisfacenti quanto quelli di molti comuni del Nord. Guardo con fiducia e ottimismo alle attività che portiamo avanti con le molte realtà territoriali della Calabria che hanno saputo cogliere la sfida della sostenibilità e capito come i rifiuti possano essere una risorsa ambientale ed economica».