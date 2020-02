Abusivismo: due denunce della Polizia Locale a Crotone

Durante il controllo del territorio cittadino, personale della Polizia Locale di Crotone, coordinato dal Comandante Antonio Cogliandro, ha denunciato all'Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, una persona perché nella zona del lungomare cittadino aveva realizzato una struttura abusiva.

Sempre in stato di libertà, in via Pastificio, è stata denunciata un'altra persona perché stava realizzando un manufatto senza autorizzazione e che è stato immediatamente sottoposto a sequestro di Polizia Giudiziaria.