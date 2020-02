Controlli nel Petilino. Sei le denunce, in nove segnalati per droga

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno svolto un servizio coordinato sul territorio, in particolare nel comune di Cerenzia, identificando una trentina di persone, controllando 28 automezzi, eseguendo 16perquisizioni domiciliari, veicolari e personali, ed elevando una sanzione al codice della strada.

Nel corso delle attività sono stati anche denunciati in stato di libertà un 55enne, per guida con la patente revocata; un 27 enne e un 43enne per guida in stato di ebrezza; ed un 39enne, un 48enne e un 42enne per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Inoltre, sono state segnalate nove persone alla Prefettura dopo essere state trovate in possesso di stupefacenti per uso personale.