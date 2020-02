La Confraternita della BV Maria di Capocolonna alla prima messa di Mons Panzetta

Nei giorni scorsi, si è svolta la prima celebrazione eucaristica del nuovo Arcivescovo di Crotone - S. Severina Sua Ecc.za Mons. Angelo Raffaele Panzetta presso la Chiesa dell'Immacolata a Crotone. Il sacro rito, molto partecipato dai fedeli crotonesi, è stato concelebrato oltre che dall’ordinario diocesano anche dal Rettore dell'Immacolata Mons Giuseppe Covelli, dal Vice parroco della Cattedrale don Massimo Riganello e dal diacono Pino Sestito.

Per la prima volta con il nuovo arcivescovo ha preso parte alla cerimonia anche una rappresentanza della Confraternita della Beata Vergine di Capocolonna, di cui Mons Covelli è dallo scorso 2 giugno, Solennità della Ascensione, Confratello ad honorem pro Ecclesiae incrementi ac sanctificationis meritis. Con grande gioia il sodalizio mariano, una delle tre confraternite della nostra Arcidiocesi, ha partecipato pregando per il nuovo vescovo e per Mons Covelli, augurando che questo ministero episcopale sia fruttuoso nella misericordia, nella speranza e nella carità.