Turismo: Altomonte promossa da crocieristi britannici

Dal Museo Civico alla Chiesa di S. Maria della Consolazione, tra i monumenti simbolo della Città, passando dal Castello all’Anfiteatro, fino alla passeggiata a piedi tra i vicoli e le stradine del borgo alla scoperta delle botteghe dell’artigianato e delle produzioni agroalimentari. Sono rientrati carichi di emozioni e di suggestioni i circa 30 crocieristici inglesi, passeggeri della Spirit Of Discovery della Saga Cruise approdata dei giorni scorsi al Porto di Corigliano – Rossano, soddisfatti della tappa, definita di qualità, ad Altomonte.

Scesi dall’autobus che dallo Jonio li ha condotti nella Valle dell’Esaro e nel Borgo tra i più belli d’Italia i speciali ospiti sono stati accolti dall’assessore al turismo Mario Pancaro che ha portato loro i saluti del Sindaco Gianpiero Coppola. L’Amministrazione Comunale aveva messo a disposizione del gruppo di crocieristi una navetta per agevolare gli spostamenti verso il Castello, nella parte più alta della Città.

“Altomonte – sottolinea l’assessore – ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per concorrere da protagonista nel mercato globale dei turismi e, soprattutto, di poter rappresentare un forte valore aggiunto per l’offerta complessiva della Sibaritide. Con il patrimonio culturale, architettonico ed eco-sostenibile di cui dispone insieme al territorio, la Città d’Arte ha confermato di poter intercettare in tutti i periodi dell’anno, differenti target di visitatori; su tutti – conclude Pancaro – quei viaggi-attori che ricercano e trovano, nella nostra terra, autenticità ed esperienze uniche ed irripetibili.”