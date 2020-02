“Pizzicato” a rubare in un furgone, inseguito e arrestato

I carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido stavano passando da via della Resistenza, quando hanno visto due persone armeggiare vicino a un furgone e che, notata la pattuglia, si sono subito dati alla fuga. Un militare si è però messo subito all’inseguimento di uno dei due, riuscendo poi a fermarlo nonostante questi avesse opposto resistenza.

È così che è finito in arresto un 33enne pluripregiudicato, già sottoposto, per altri motivi, ai domiciliari: Luciano berlingieri. L’uomo è accusato di tentato furto, evasione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo i militari avrebbe tentato il furto del furgone notato all’inizio e ritrovato col portellone posteriore palesemente forzato. Per l’uomo, così, si sono aperte le porte del carcere mentre il carabiniere che lo ha inseguito è rimasto ferito nella colluttazione e ne avrà per 20 giorni. Nel pomeriggio di ieri il Gip di Catanzaro ha convalidato l’arresto e disposto per il 33ennne la custodia cautelare in carcere.