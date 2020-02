Vibo. Controlli tra i locali e al mercato settimanale: emesse sanzioni per oltre 15mila euro

Una serie di controlli sono stati eseguiti nella giornata di ieri dalla Polizia Municipale di Vibo Valentia nei locali del Vibo Center dove una particolare attenzione stata rivolta a cinque locali di somministrazione di alimenti e bevande. Tre titolari di altrettante attività sono stati sanzionati per oltre 15.500 euro in seguito a violazioni amministrative accertate.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti dalle prime ore di questa mattina durante il mercato settimanale.

Ggli agenti hanno verificato la presenza di un venditore di frutta in violazione del Regolamento comunale sul commercio nelle aree pubbliche. Pertanto, previo intervento di altro personale della polizia municipale e della Pattuglia dei Carabinieri in servizio di controllo nell’area di Vibo Città, si è proceduto alla contestazione della violazione amministrativa con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per 5.164,00 euro ed il conseguente sequestro della merce (oltre 20 cassette di prodotti ortofrutticoli) e dei banchi ai sensi della legge n. 689/81. Il posteggio è stato così prontamente liberato e la merce smaltita secondo le modalità di legge.