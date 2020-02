Vacantiandu. La Liguria va in scena al Grandinetti con “Vero West”

Prosegue la rassegna teatrale Vacantiandu, direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli, direzione amministrativa di Walter Vasta, con la sezione dedicata alla V edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano per la prima volta in Calabria con 14 compagnie amatoriali selezionate tra tutte le regioni italiane iscritte alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale (FITA) e i cui spettacoli hanno ottenuto il Premio FITA regionale come “Miglior spettacolo”.

Dopo Campania, Sicilia, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia ed Emilia Romana, domenica 2 febbraio 2020, ore 21.00, al Teatro Comunale Grandinetti, sarà la volta della Liguria con La Quinta Praticabile/Associazione culturale Quante Quinte di Genova che porterà in scena lo spettacolo Vero West di Sam Shepard diretto da Andrea Scarel.

Figli di un padre violento ed alcolizzato e di una madre indifferente, Lee ed Austin, crescendo, hanno preso strade assai diverse. Lee, il maggiore, tira avanti tra furti di televisori e combattimenti di cani; Austin è stato capace di costruirsi una vita normale. Moglie, casa, figli, macchina e un lavoro come sceneggiatore cinematografico. E nonostante ciascuno appaia soddisfatto della propria vita, la realtà è assai diversa. Tra birre, whisky e champagne, Austin e Lee mettono a nudo tutta la loro infelicità, la loro insoddisfazione per una vita che in qualche momento del loro passato si sono ritrovati a scegliere.

Ed è proprio lo scontro fra le rispettive insoddisfazioni dei due fratelli il “West” di Shepard. Uno scontro che si traduce in una scrittura asciutta e pregnante e in un allestimento essenziale e denso. La lettura scenica è stata focalizzata proprio sulla costruzione dei due personaggi, il metodico Austin e l’istintivo Lee. Il risultato è un “teatro d’attore” libero da sovrastrutture registiche e intrecci complessi. In scena solo attori, personaggi e conflitti umani.

Sul palcoscenico Marco Mesmaeker, Davide Quillico, Rosanna Ricciardi, Andrea Scarel. Lo spettacolo sarà valutato da una Giuria qualificata e parteciperà al Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 marzo 2020 al Teatro Comunale Grandinetti.

Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.