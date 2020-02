Nascondeva nel garage un borsone di droga: 42enne reggino finisce in carcere

Le porte del carcere di Arghillà si sono aperte per un 42enne reggino, G.B., accusato di detenzione di sostanza stupefacente.

L’uomo era stato arrestato lo scorso mercoledì mattina dai carabinieri della Stazione di Pellaro a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato gli stessi militari a sequestrare circa 2kg di marijuana.

I militari dell’Arma, giunti presso l’abitazione dell’uomo per un controllo, lo hanno sorpreso detenere un borsone di colore rosso e nero, adagiato su un mobile in legno situato nel garage con all’interno sei buste termo-sigillate contenenti della marijuana per circa 2 kg.

La droga stata posta sotto sequestro per essere poi trasmessa al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

L’uomo invece, è stato dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria dopo la carcerazione nella casa circondariale reggina.