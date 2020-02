Scontro tra due vetture nella mattinata di oggi a Vazzano, sulla trasversale delle Serre in prossimità del bivio per Filogaso. I conducenti, rimasti feriti nell'incidente stradale, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture che successivamente sono state rimosse. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento.