Ergastolo per omicidio commesso in Germania 20 anni fa, arrestato a Cirò

I carabinieri di Cirò Superiore hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, in sostituzione della misura provvisoria della detenzione domiciliare, a carico di un 69enne del luogo che dovrà espiare la pena dell’ergastolo per un omicidio commesso in Germania nel 1999.

Anche i carabinieri di Belvedere di Spinello hanno dato esecuzione ad un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone nei confronti di un 53enne del posto. L’uomo dovrà espiare una pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione per un furto commesso nel 2014.

Gli arrestati, dopo le operazioni di rito, sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale del capoluogo pitagorico.