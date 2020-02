Droga: marijuana in casa, arrestato 39enne a Caccuri

I carabinieri di Caccuri, con personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, hanno arrestato un 39enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante uno specifico servizio, hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, rinvenendo due involucri in cellophane contenente 55 grammi di marijuana e materiale per la pesatura. Il 39enne, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno della Procura di Crotone.