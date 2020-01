37enne ferito in un agguato a Corigliano, gli sparano in auto: è grave

Agguato, questa sera, a Corigliano Rossano, nel cosentino, dove un 37enne, Domenico Russo, ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata, è stato ferito mentre viaggiava sulla sua auto, da solo.

Da quanto appreso sarebbe stato raggiunto da una persona che gli ha esploso contro dei colpi d’arma da fuoco, una pistola, che trapassando il parabrezza della vettura lo hanno attinto in viarie parti del corpo. Russo, soccorso, è stato portato nell’ospedale di Corigliano, in condizioni gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita. L’attentatore, invece, è sparito velocemente a bordo di una vettura.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia cittadina. L’attenzione è puntata anche sulla sua vicinanza dell’uomo agli ambienti criminali, in particolare ad una vicinanza col presunto boss Pietro Longobucco, ucciso a febbraio dello dell’anno scorso a Schiavonea.