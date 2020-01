Tortora, in giro vicino il lungomare nonostante i domiciliari. Arrestato

È accusato di evasione Z.S., 51enne di Tortora messo ai domiciliari. L’uomo, durante un servizio di controllo da parte dei carabinieri della stazione locale, è stato “beccato” fuori casa, in una via limitrofa al lungomare cittadino. Una volta fermato non ha saputo fornire spiegazioni plausibili e per questo è stato portato in caserma.

Qui, una volta informata la Procura della Repubblica di Paola è scattato inevitabilmente l’arresto che nel corso dell’udienza col rito direttissimo è stato convalidato dal giudice che ha disposto per l’uomo nuovamente i domiciliari.