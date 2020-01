“Hermanos” tra legami e lotte in scena a SpazioTeatro

Si snoda tra passioni e ambizioni Hermanos, lo spettacolo che andrà in scena domani, sabato 1 febbraio alle 21 e domenica, 2 febbraio alle 18,30 a SpazioTeatro a Reggio Calabria e che rientra nella rassegna dal titolo “la casa dei racconti”.

Arriva quindi la storia di due giovani emigranti che tra loro si chiamano fratelli, non perché siano consanguinei, ma perché sono entrambi orfani, orfani di una terra che era anche la loro madre. Lo spettacolo, nonostante sia ambientato negli anni ’50, assume tratti fortemente contemporanei: i due vivono in un quartiere operaio e porteño di Buenos Aires, lottano ogni giorno per non dimenticare le loro radici e per radicarsi in questo nuovo orizzonte. Sono molto diversi, uno è viscerale e istintivo, l’altro è razionale e cerca di avere il controllo su tutto.

L’Italia del dopoguerra ha generato e poi lasciato al proprio destino due creature così diverse: il fradi friulano e lu fratell abruzzese. I due hanno in comune la passione per la boxe e il desiderio di affermarsi. Ma il destino li metterà uno contro l’altro: il destino li farà innamorare della stessa ragazza. “Hermanos” nasce dall’esperienza teatrale vissuta in Argentina, Uruguay e Paraguay dagli attori e registi Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino in scena con Chiara Donada e Rossella Gesini grazie a una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con il Teatro del Sangro e l’Associazione Culturale “Luigi Candoni”.