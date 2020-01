San Demetrio. Sversava liquami in una vallata per conto del datore di lavoro: denunciati

Smaltivano residui oleari in una vallata incuranti del danno provacato all'ambiente. Protagonisti dell'ennesimo caso si smaltimento illecito di rifiuti sono un imprenditore agricolo e un suo dipendente che, nella giornata di ieri, sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Demetrio Corone.

I militari, impegnanti in un servizio di pattugliamento, hanno notato lungo la SP 177 in direzione di Corigliano, un uomo alla guida di un trattore agricolo che trainava una grande cisterna spargi-liquami.

Insospettiti dal carico della cisterna, i carbinieri hanno avviato un perdinamento, scoprendo che il mezzo agricolo entrava dentro un’area boschiva in Contrada Carcara, luogo in cui l’uomo è sceso dal mezzo e, dopo aver chiuso l’ingresso alla strada con catena e lucchetto, sversava i liquami nella vallata sottostante senza alcuna precauzione.

Al fermo dei carabinieri lo stesso riferiva di lavorare per conto del titolare di un’azienda agricola che gli aveva commissionato di eseguire le attività di smaltimento dei residui oleari.

Per entrambi è scattata la denuncia. I militari di d’intesa con il sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, hanno sequestrato penalmente l’area inquinata per la successiva bonifica ed anche la cisterna, per procedere a campionature del materiale contenuto al suo interno.