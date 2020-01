‘Ndrangheta: sventato omicidio nel vibonese, due arresti

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della Dda, nei confronti di Antonio Campisi e Giuseppe Muzzupappa, rispettivamente di 28 e 35 anni, entrambi pregiudicati, poiché ritenuti responsabili di tentato omicidio, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, tutti aggravati dal metodo mafioso, oltre che di possesso di documento d’identificazione falso.

Le indagini hanno permesso di accertare come i due indagati, insieme ad altri soggetti in corso di identificazione, avessero pianificato un progetto omicidiario nei confronti di appartenenti al sodalizio mafioso dei “Loielo”, operante nel territorio delle pre-serre vibonesi, nell'ambito dell’ormai nota faida con l’opposto clan degli “Emanuele” che, da anni, caratterizza quell’area per il subentro nel controllo del territorio. Non a caso, Campisi e Muzzupappa avevano stabilito la propria base operativa all’interno di un appartamento a Gerocarne, utilizzato quale covo per la condivisione di obiettivi e strategie delittuose.

LE INTERCETTAZIONI | Durante le investigazioni Campisi, avrebbe affermato che sarebbe meglio sparare con “un kalashnikov e un fucile”, perché erano certi che “a cinquanta metri lo sfondano”. Commenti che sono diventati ancor più espliciti: “con tre automatici non rimane neanche la polvere…un kalashnikov serve”.

Accertato anche come Campisi si fosse personalmente adoperato per eseguire alcuni sopralluoghi, affermando egli stesso di essere “andato nel pomeriggio perché voleva vedere le strade”, poiché voleva “avere la sicurezza”. Gli odierni indagati e le altre persone in corso di identificazione avrebbero proposta di simulare un controllo dei Carabinieri presso l’abitazione di una delle vittime designate, attraverso l’utilizzo di una macchina dotata di “lampeggiante”: a tal proposito, uno dei conversanti aveva domandato a Campisi se possedesse delle divise “tipo Carabiniere”, ricevendo risposta positiva.

Il tempestivo intervento della Squadra Mobile di Vibo ha impedito il consumarsi del delitto, grazie ad una perquisizione eseguita lo scorso 30 ottobre durante la quale Campisi e Muzzupappa furono tratti in arresto, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione di pistola semiautomatica clandestina, cal. 7,65, marca “Astra”, modello 4000 Falcon, con matricola punzonata e caricatore inserito munito di 7 cartucce e una cartuccia camerata: arma di cui gli stessi avevano tentato poco prima di disfarsi, lanciandola nel ruscello retrostante l’abitazione perquisita, ma prontamente recuperata dal personale operante.

Il solo Campisi era stato, inoltre, tratto in arresto poiché trovato in possesso di documento d’identificazione falso. Rinvenuti e sequestrati: un giubbotto antiproiettile, un passamontagna, la somma complessiva di denaro contante pari a 32.400 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e un’autovettura blindata munita di sirena bitonale.

Al termine delle formalità di rito, Campisi e Muzzupappa sono stati portati in carcere.