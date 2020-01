Omicidio Cartisano: incastrato dal Dna il secondo killer, è già in carcere

Dopo quasi 32 anni è stato incastrato il secondo killer responsabile della morte di Giuseppe Cartisano, 21enne assassinato a Reggio Calabria il 22 Aprile del 1988. Si tratta di Vincenzino Zappia detto “Enzo” 52enne, attualmente detenuto per altra causa.

L'uomo, che avrebbe ucciso per conto della potente cosca di 'ndrangheta reggina dei “De Stefano – Tegano”, è stato incastrato dall'esame del dna. All'epoca dei fatti gli accertamenti tecnici condotti non consentirono, infatti, per le conoscenze tecnico – scientifiche poco moderne, di giungere all’individuazione del responsabile.

Nella giornata di oggi, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad Ordinanza a carico di Zappia, ritenuto responsabile dell’omicidio (premeditato ed aggravato dai motivi abietti).

L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dal Procuratore Bombardieri e dal Sostituto Walter Ignazitto, è stata avviata nel settembre del 2019 e ha consentito di fare completa chiarezza su uno dei fatti di sangue più efferati ed eclatanti della faida reggina a cavallo tra gli anni 80 e 90.

I FATTI | I due killer entrarono in azione la sera del 22 aprile del 1988 all’interno del bar gelateria Malavenda, nella centralissima piazza De Nava, dove affrontarono apertamente Cartisano, colpendolo a morte con numerosi colpi di arma da fuoco. Durante la loro fuga, però, furono intercettati ed inseguiti da una pattuglia dei Carabinieri, ne scaturì una sparatoria durante la quale rimase ucciso uno dei due sicari, Pellicanò; l’altro (oggi identificato in Zappia) sebbene gravemente ferito, riuscì a dileguarsi, approfittando dell’aiuto fornitogli da ignoti complici.

Sulla scena del crimine, i Carabinieri rinvennero e repertarono - lungo la via di fuga dei killer - consistenti tracce ematiche che uno degli assassini aveva copiosamente perduto, dopo essere stato colpito alla gamba nel corso del conflitto a fuoco. Gli accertamenti su quel materiale biologico, non consentirono, tuttavia, di arrivare a Zappia.

Nell’anno 2019, la Dda di Reggio Calabria, nel riesaminare le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (che avevano fornito indicazioni su quella vicenda nell’ambito del processo Olimpia e nel corso di indagini successive), ha proceduto ad una nuova ed accurata verifica degli atti processuali, recuperando i reperti di tracce ematiche rimasti custoditi per più di trent’anni negli archivi giudiziari.

Sono stati quindi delegati accertamenti genetico molecolari sui campioni di sangue in sequestro che, grazie alle moderne tecniche di laboratorio, hanno permesso ai Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina di estrapolare il DNA nucleare utile per fini identificativi.

La successiva comparazione di laboratorio ha fornito la definitiva ed inequivocabile conferma circa l’identità del killer fuggito all’epoca dei fatti.

È stata infatti riscontrata la perfetta sovrapponibilità tra il profilo genetico molecolare estratto dalle tracce ematiche rinvenute sulla scena del crimine e quello ricavato dal tampone salivare dell’indagato Vincenzino Zappia.

L’individuazione dell’impronta genetica, per di più, si aggiunge al già corposo quadro dichiarativo reso da numerosi collaboratori di giustizia, in merito al coinvolgimento diretto di Zappia nell’agguato mortale di piazza De Nava.

L’indagine ha ulteriormente certificato l’appartenenza di Vincenzino Zappia alla cosca di 'ndrangheta dei “De Stefano – Tegano”, attiva a Reggio Calabria, per conto della quale aveva portato a compimento anche l’omicidio del giovane Cartisano.

Le risultanze investigative hanno consentito di ben delineare la spiccata caratura criminale del destinatario del provvedimento di oggi, impostosi come uno tra i più spietati elementi dei gruppi di fuoco che la compagine di appartenenza, durante la seconda guerra di 'ndrangheta, aveva approntato per far fronte alle offensive delle cosche avversarie. Sullo sfondo una cruenta lotta senza quartiere ingaggiata per il predominio mafioso- territoriale sulla città di Reggio Calabria.

La “seconda guerra di 'Ndrangheta” | Tra il 1985 ed il 1991 la città di Reggio Calabria fu teatro di un cruento scontro armato tra le cosche passato alla storia come “seconda guerra di 'ndrangheta”, all’esito della quale venne ridefinita la nuova struttura gerarchica ed organizzativa della 'ndrangheta.

Diverse sono le motivazioni - scrivono gli inquirenti - che avevano spinto i clan ad entrare in guerra. Di certo, tra le cause scatenanti il conflitto, vi furono i dissidi insorti tra le cosche Imerti e De Stefano che avevano manifestato un certo interesse ad espandere la loro influenza sul territorio di Villa San Giovanni anche in previsione dei futuri interessi economici legati alla possibile realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il 16 febbraio del 1985, il boss Antonino Imerti alias “Nano Feroce” sposa Giuseppa Condello sorella del boss Domenico detto “Micu u Pacciu”, nonché cugina di Pasquale alias “Il Supremo”.

Prima dell’inizio della guerra tra clan, i Condello -si legge nella nota degli investigatori - erano federati ai De Stefano, in particolare Pasquale “Il Supremo” era uno degli uomini di fiducia del defunto boss Paolo De Stefano, la cui famiglia di 'ndrangheta guardò con forte preoccupazione all’unione tra le due cosche Imerti e Condello, ritenendo che da questo nuovo vincolo sarebbe potuta nascere una forte minaccia in grado di intaccare la loro egemonia sul territorio. Da qui la decisione dei De Stefano di compiere un attentato alla vita di Antonino Imerti, nei confronti del quale - l'11 ottobre 1985 - venne fatta esplodere un’autobomba a Villa San Giovanni che causò la morte di alcuni suoi affiliati ma non quella del boss. In risposta al cruento attentato, due giorni più tardi, il 13 ottobre 1985, un commando armato formato da esponenti del clan Imerti – Condello entrò in azione nel quartiere di Archi, cuore del territorio dei De Stefano, uccidendo in un agguato il boss Paolo.

È questo l’evento che sancisce l’inizio della seconda guerra di mafia a Reggio Calabria, con la violenta contrapposizione tra le famiglie di 'ndrangheta presenti sul territorio e sostanzialmente suddivise in due cartelli:

quello “ Condelliano ” del quale facevano parte le famiglie mafiose degli Imerti, Saraceno, Fontana, Rosmini, Araniti, Lo Giudice, Serraino ed altri;

” del quale facevano parte le famiglie mafiose degli Imerti, Saraceno, Fontana, Rosmini, Araniti, Lo Giudice, Serraino ed altri; quello “De Stefaniano” cui facevano capo, invece, le famiglie mafiose dei Tegano, Libri, Latella – Ficara, Barreca, Paviglianiti Ed altre ancora.

Oltre 700 furono i morti accertati all’esito dello scontro armato, che si concluse nel 1991 con una pace concordata tra le famiglie mafiose del mandamento reggino, le quali si divisero il territorio in zone di influenza.

L’excursus criminale di Vincenzino Zappia | “Enzo” è un personaggio dalla rilevante caratura criminale. Sin da giovane, infatti, è - si legge ancora nella nota diffusa dagli inquirenti - tra le figure più in vista nel panorama criminale reggino che si consacra, in modo particolare, durante la “seconda guerra di mafia”. Molto vicino al boss Giuseppe De Stefano, Zappia si è contraddistinto per essere un uomo d’azione, un killer spietato dello schieramento “De Stefaniano”, all’epoca dei fatti contrapposto a quello “Condelliano”.

La carriera di Zappia, attualmente detenuto per altra causa, è ben delineata nell’inchiesta giudiziaria “Il Padrino” (LEGGI QUI), per la quale è stato tratto in arresto nel 2014 insieme ad altri numerosi esponenti delle cosche De Stefano – Tegano, tra loro federate, per cui fu condannato alla pena di 17 anni di reclusione per associazione mafiosa.

Ma già in passato altre indagini ne avevano ben tratteggiato il suo profilo delinquenziale. Era stato coinvolto, in particolare, nella ben nota inchiesta “Olimpia”, in conseguenza della quale aveva riportato un condanna a 6 anni di padri reclusione per lo stesso tipo di reato.

Più recente (2017), invece, è la sua condanna ad oltre 13 anni di reclusione – indagine “Il Principe” – in quanto riconosciuto colpevole, insieme, tra gli altri a Giovanni Maria De Stefano, di “[…] un’associazione di tipo mafioso operante in Reggio Calabria e sull’intero territorio nazionale”.