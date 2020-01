Rende, contro il Teramo a caccia dell’impresa

La lunga corsa verso la salvezza del Rende passerà da una tappa assai importante. Gli uomini allenati da Pino Rigoli, infatti, sono attesi dall’impegnativa trasferta di Teramo. I biancorossi si esibiranno nel palcoscenico dello Stadio Bonolis domenica 2 febbraio alle ore 15, nella gara valida per la 24° giornata di campionato.

L’obiettivo della squadra calabrese sembra sulla carta improbo. Il trend in trasferta di capitan Vivacqua e compagni, infatti, ci racconta di un cammino fatto di zero vittorie, tre pareggi e ben otto sconfitte: soltanto sei i gol realizzati, 27 quelli subiti. Statistiche che, di primo acchito, non inducono certo all’ottimismo. A ciò va aggiunto anche che il Rende non ottiene punti fuori casa dal lontano 11 novembre: dalla trasferta di Francavilla con la Virtus (1-1, in gol Collocolo), sono giunte quattro sconfitte consecutive contro Reggina, Catania, Ternana e Bisceglie.

Per tentare l’inversione di tendenza, lo scorso 21 gennaio, è arrivato un tecnico tra i più navigati della categoria. Rigoli ha esperienza da vendere, avendo allenato in terza serie piazze assai calde come Viterbese, Sicula Leonzio, Catania, Akragas e Juve Stabia. Il presidente Coscarella, al momento della presentazione ufficiale, ha definito il mister “sinonimo di garanzia, una persona seria. Aiuterà a dare tranquillità e fermezza a un gruppo di grandissima qualità”.

L’1-1 con la Vibonese di domenica scorsa è un segnale importante che, fra l’altro, permette al Rende di allungare al terzultimo posto (a +3) su una Sicula Leonzio sconfitta in casa dal Catanzaro. L’ostacolo Teramo, però, è di tutt’altra caratura. Gli uomini guidati da Bruno Tedino, nel lotto delle favorite alla promozione a inizio anno, sono andati incontro a una stagione più complicata del previsto e, al momento, si trovano in settima posizione con 34 punti: una posizione da consolidare, per provare a giocarsi il tutto per tutto ai playoff.

L’ultimo turno del Girone C ha visto confermare il trend in trasferta degli abruzzesi, sconfitti 1-0 dalla Cavese e in grossa difficoltà fuori casa (sei sconfitte in 11 gare). Tutt’altra musica invece tra le mura amiche, dove Bombagi e compagni hanno ottenuto 25 dei 34 punti complessivi, grazie a un percorso di sette successi, quattro segni X e una sola sconfitta. Tra le fila dei padroni di casa ci sono da registrare assenze importanti: Iotti, Di Matteo, Lasik e Minelli non saranno della gara causa infortunio. Anche Rigoli, però, avrà i suoi grattacapi: al centro dell’attacco mancherà infatti l’esperto Libertazzi, in rete contro la Vibonese e poi espulso nel finale. Squalificato anche l’esterno di centrocampo Blaze.

