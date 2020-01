Turismo: circa 700 crocieristi alla scoperta dei centri storici della Città d’Arte

Sono circa 700, pari ai 2/3 dei passeggeri della Spirit Of Discovery attraccata stamane al Porto, i crocieristi che si sono serviti delle navette messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Corigliano – Rossano per raggiungere i centri storici della Città d’Arte.

Scesi dalla nave da crociera della compagnia britannica Saga Cruise i turisti sono stati accolti dall’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo e dallo staff dell’Info Point con brochure in inglese corredate di mappe ed informazioni per il tour dei principali siti di interesse dei due centri storici realizzata dall’Associazione Insieme per Camminare.

A guidarli alla scoperta dell’emozionante patrimonio identitario di Corigliano – Rossano sono stati gli studenti dell’ITAS – ITC, del Liceo Linguistico e dell’ITC Palma.