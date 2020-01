Maturità 2020. II prova: matematica e fisica per Scientifico, latino e greco al Classico

Giornata importante per gli studenti che quest’anno si troveranno ad affrontare la maturità. Oggi, infatti, è terminato l’attesa per l’annuncio delle materie della seconda prova.

In particolare, allo liceo Scientifico ci saranno matematica e fisica, mentre al Classico greco e latino. Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.

Come già nel 2019, anche quest’anno la seconda prova scritta sarà multidisciplinare, fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante.

“Per una volta voglio cominciare dai Professionali”, ha però esordito la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, comunicando la notizia.