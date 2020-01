Deve espiare due condanne: arrestato 29enne di Soriano

Un 29enne di Soriano Calabro, W.L., è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della locale Stazione di, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Il giovane - raggiunto da un provvedimento di unificazione di pene - dovrà espiare la pena di due anni e quattro mesi di reclusione per cumulo di due sentenze di condanna per i di furto aggravato in concorso, porto e detenzione di armi. Per il 29enne si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Vibo Valentia.