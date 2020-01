Tropea. Beccato con la droga e soldi in casa, finisce ai domiciliari

Un giovane vibonese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato “pizzicato” con 104 grammi di marijuana e per questo arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile, Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, e Unità Cinofile, hanno fermato il ragazzo dopo una perquisizione domiciliare avvenuta a Tropea.

La marijuana era contenuta all’interno di un sacchetto sottovuoto, nascosto in un vano posto sotto il box doccia. Inoltre, trovati un coltellino utilizzato per tagliare lo stupefacente e 215 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio ritenuti come il provento dell’attività illecita. Il giovane è stato messo ai domiciliari.