Ricercato in Germania per droga era a casa della convivente a Mirto Crosia

Era ricercato per produzione, vendita e acquisto di droga in Germania e su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. Ma per M.A. non c’è stato nulla da fare: è stato scovato, identificato e arrestato in Calabria.

Gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano, a seguito del mandato che pendeva su di lui, hanno avviato le ricerche e si sono concentrati sui conoscenti del 25enne. Così, grazie agli elementi raccolti, hanno individuato il luogo dove conviveva con una donna residente a Mirto Crosia.

I poliziotti hanno così avviato dei servizi di osservazione e appostamento che sono terminati con l’irruzione nell’abitazione della donna e con l’arresto del ricercato. L’uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari a disposizione della Corte di Appello per i successivi adempimenti.