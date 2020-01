Si è spento Domizio Bergamini, padre del calciatore del Cosenza

È morto senza conoscere la verità sulla morte del figlio, Domizio Bergamini. L’uomo di 80 anni si è spento dopo 30 anni di battaglie con la figlia Donata per conoscere la verità sulla morte di Denis, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 al chilometro 401 in circostanze ancora oggi avvolte nel mistero.

Il ragazzo aveva 27 anni, era a pancia in giù sull’asfalto, davanti alle ruote di un camion carico di mandarini che pesava 138 quintali. La versione “ufficiale” che parla di suicidio non convince, per i familiari troppi elementi non tornano. Da qui l’avvio della battaglia di Donata e Domizio per fare emergere la verità. Ora Donata dovrà combattere da sola.