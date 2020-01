Terremoto nella Presila catanzarese. Scuole evacuate

La terra trema ancora nella Presila catanzarese. Intorno alle 8,53 di questa mattina una scossa di terremoto ha messo in allerta i cittadini di Albi. Il sisma, di magnitudo 3.0 e profondità 9 chilometri, è stato avvertito nei centri più vicini all’epicentro, come Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Pentone.

Per questo motivo i sindaci dei territori interessati hanno prima evacuato le scuole e poi hanno emanato un’ordinanza con la quale hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici per tutta la giornata. Non si registrano comunque danni a cose o persone.