Esame patente con auricolare, blitz alla Motorizzazione di Crotone: 3 denunce

Blitz alla Motorizzazione Civile di Crotone durante una sessione di esame per il conseguimento della patente di categoria B.

Gli uomini della Polizia Stradale, sono intervenuti durante la sessione di esame notando all’interno dell’aula un candidato che, con fare sospetto, sussurrava la lettura delle domande mentre all’esterno degli Uffici della Motorizzazione vi erano altre due persone - prontamente identificate - che, all’interno di una FIAT Punto, erano intente ad interloquire con un dispositivo radiomobile.

Al termine della sessione d’esame, fra tutti i candidati in uscita, è stata fermata la persona dapprima individuata all’interno dell’aula e trovata con addosso (nascosta sotto camicia e sotto pantalone) un’apparecchiatura elettronica ricetrasmittente regolarmente funzionante.

L'uomo otteneva le risposte via etere con una basetta autoalimentata, con microfono ed un dispositivo a vibrazione, connessa tramite una scheda sim ad un telefono cellulare. Il tutto repertato e sequestrato dagli agenti, guidati e coordinati dal Vice Questore Aggiunto Antonio De Tommaso.

Le tre persone, A. F. di Catanzaro, C. D. di Cinisello Balsamo (MI) già noto per analoghi reati e P. A. di Crotone, sono stati accompagnati presso gli Uffici della Sezione Polizia Stradale di Crotone per l'espletamento dell'attività di Polizia Giudiziaria a cui seguiva il deferimento all’Autorità giudiziaria in stato di libertà in concorso per tentata truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Il fatto è accaduto lunedì 27 gennaio ma ne è stata data notizia solo stasera.