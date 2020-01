Calamità naturali, da Confcommercio 100 mila euro a favore delle imprese danneggiate

Le imprese associate, interessate dagli eventi calamitosi verificatisi il 25 novembre 2018, potranno contare sul sostegno economico loro garantito da Confcommercio Calabria Centrale – Area Territoriale di Crotone.

Ed infatti, l’associazione di categoria ha ottenuto un finanziamento di 100.000,00 euro da destinare alle imprese associate che, da oltre un anno, chiedono invano a enti ed Istituzioni di ottenere un risarcimento per i danni patiti.

Quello di Confcommercio si configura, in sostanza, come il primo concreto aiuto in risposta alle difficoltà delle imprese crotonesi gravemente colpite dalle calamità naturali.

Il contributo è stato finanziato dalla Fondazione Giuseppe Orlando, costituita da Confcommercio-Imprese per l’Italia proprio per fornire aiuti economici a coloro che, a seguito di calamità naturali, si trovano in condizioni di particolare disagio e bisogno.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto e ringraziamo particolarmente Marisa Tiberio, Presidente della Fondazione Giuseppe Orlando, per il sostegno accordatoci” commenta Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio Calabria Centrale. “Ci siamo impegnati sin da subito - continua Ferrarelli - a sostegno delle imprese nostre associate, affinchè fosse loro riconosciuto il giusto ristoro per i danni subiti, a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel novembre 2018 ed abbiamo attenzionato, a livello nazionale, Confcommercio, ffinchè venisse data una risposta concreta alle richieste di sostegno che abbiamo raccolto nell’immediatezza degli eventi”.

“Auspichiamo – conclude il Direttore di Confcommercio Calabria Centrale– che, a breve, anche le istituzioni possano dare il loro fondamentale contributo per cercare di dare sollievo alla difficile situazione delle imprese duramente colpite dall’evento calamitoso”.