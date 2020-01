Turismo crocieristico, Galdieri (Laboratorio Crotone): in città attesi 30 mila passeggeri

“Programmazione e professionalità porteranno a Crotone quasi 30 mila passeggeri e 24 attracchi. Tenacia e una visione progettuale nel medio lungo periodo questi i punti di forza della società Alfa 21 che opera da anni nel settore crocieristico.” - È quanto scrive in una nota Valentina Galdieri, Laboratorio Crotone -

“Qualche anno fa quando, come è consueto dalle nostre parti, - scrive Galdieri - la partecipazione di Alfa 21 per conto del Comune di Crotone alla fiera di Amburgo è stata salutata e accompagnata da polemiche ed insinuazionie, in pochi hanno colto la valenza e la portata di quella partecipazione, ma il tempo ha dato ragione proprio a quei pochi.

Il cambiamento si costruisce nel tempo, i progetti soprattutto quelli di sviluppo se devono incidere sul tessuto economico, sociale e culturale richiedono tempo e perseveranza e anche coraggio, tutto quello che ad Alfa21 non é mancato!”

“Nell'ormai lontano 2015 - si legge - Laboratorio Crotone è nato con una visione precisa, una visone che in alcuni ancora oggi suscita ilarità... Crotone da città sul mare a città di mare!

Ebbene oggi quello slogan, quella visione prende forma e sostanza, e oggi con ancora più consapevolezza noi sorridiamo e guardiamo con rinnovata forza e fiducia al futuro.

Il futuro, un futuro diverso, si costruisce con azioni concrete, e fare di Crotone, non senza difficoltà uno scalo inserito nelle rotte delle grandi compagnie crocieristicche ne è la dimostrazione. Ora tocca alla città fare la propria parte, ciascuno è chiamato a far vedere, a far conoscere una Crotone bella, una Crotone che ha un passato glorioso che pretende rispetto e che impone una responsabilità che è comune ma è anche individuale.”

“Cresciamo economicamente - si legge infine - solo se cresciamo culturalmente, una crescita armonica, l'unica che può mettere radici profonde. Oggi da cittadina mi sento di dire grazie Alfa 21, grazie per la tenacia e professionalità, grazie a tutti quei ragazzi e ragazze che con passione e sacrificio portano avanti un grande progetto in un ambiente molto difficile, in una città che non crede in sé stessa e nelle sue potenzialità dove vige la regola del lamento.

Crotone, fai tesoro di queste 29000 presenze! Ad Alfa 21 dico che chi lavora per il bene della città va avanti a testa alta!”