Ferrovie delle Calabria, revocato lo sciopero di 48 ore degli addetti Zenith

La Filcams Cgil Castrovillari e la Uil Trasporti Cosenza hanno revocato lo sciopero di 48 ore convocato dalle 5 del 30 gennaio alle 12 del 31 gennaio. La revoca della mobilitazione è stata determinata dalla corresponsione della mensilità di dicembre e della tredicesima ai lavoratori della Zenith Services spa.

La notizia non può che essere accolta con favore anche se rimaniamo convinti che il contesto in cui lavorano i dipendenti della Zenith Services resterà precario sia per le insostenibili condizioni di lavoro in cui si trovano ad operare sia per la mancanza di puntualità nelle liquidazioni delle fatture da parte dell’ente appaltatore Ferrovie della Calabria che ha dimostrato, per mesi, di non potere garantire stabilità nei pagamenti relativamente all’appalto Zenith Services.

Se questo malcostume dovesse continuare, è di ogni evidenza che faremo quanto dobbiamo per evitare di costringere i lavoratori della Zenith Services a subire ulteriori e ingiustificati ritardi.

Resteremo vigili sulla puntualità nei pagamenti correnti da parte di Ferrovie della Calabria ribadendo la nostra ferma contrarietà sulle gare al massimo ribasso che non fanno altro che abbattere la qualità dei servizi agli utenti e indebolire sempre più le tutele e i diritti dei lavoratori.

Un ringraziamento è dovuto ai dipendenti della Zenith Services per il grande senso di responsabilità dimostrato nei confronti dell’azienda e dell’utenza.

Come Uiltrasporti Cosenza e Filcams Cgil di Castrovillari, siamo preoccupati per la situazione di forte precarietà e restiamo in allerta a difesa della categoria dei lavoratori che, in questa vicenda, rappresenta l’anello debole ed ha pagato il prezzo più alto per colpe non sue.