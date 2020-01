Turismo. Mille crocieristi stanno per sbarcare al porto di Corigliano

Approderà domani al Porto di Schiavonea, la nave crociera della compagnia britannica Saga con a bordo circa 1000 crocieristi per la maggior parte inglesi.

L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione Comunale del Comune unico che, attraverso il servizio turismo e marketing territoriale ha coordinato le iniziative di accoglienza ed animazione previste sul territorio.

Partita il 22 gennaio da Southampton (Regno Unito) e proveniente da Malta, la nave attraccherà a Corigliano-Rossano alle 8 e ripartirà dalla Sibaritide alle 18. Ad accogliere i visitatori che sceglieranno di fare itinerari a terra sarà, insieme alla musica identitaria ed a gruppi folkloristici, lo staff dell’Info Point con brochure in inglese corredate di mappe ed informazioni per il tour dei principali siti di interesse dei due centri storici realizzata dall’Associazione Insieme per Camminare.

Un servizio navetta da e per i due centri storici resterà attivo dalle 9,30 e per ogni mezz’ora. Grazie al supporto offerto da Gaetano Gianzi, presidente dell’associazione Corigliano per la fotografia, in collaborazione con un’agenzia, saranno allestite due mostre fotografiche dedicate ai due centri storici, con gli scatti di Francesco Patrizio e Fabio Renzo, al Castello Ducale e al Palazzo San Bernardino.

Gli info point nei due centri storici sono stati predisposti nella Villa Margherita ed in Piazza Gaetano Noce (zona Traforo). A fare da Cicerone ai principali monumenti ci saranno gli studenti dell’Itas - Itc, del Liceo Linguistico ed Itc Palma. In Piazza Compagna, ai piedi del Castello Ducale saranno presenti stand di prodotti di artigianato curati di Confartigianato ed e enogastronomici curati da Coldiretti.

Presso l’ufficio di informazioni turistiche di Corso Garibaldi saranno disponibili le creazioni orafe di Teresa Cicero, Vincenzo Linardi, Luca Salvato e Domenico Tordo. In piazza Steri saranno allestiti gli stand di Confartigianato. Per la degustazione dei prodotti tipici è stato coinvolto anche l’Istituto Professionale Alberghiero Majorana. In entrambi i centri storici è previsto un intrattenimento folkloristico a cura della Proloco di Corigliano Calabro che sarà supportata per quanto riguarda la logistica dal Collettivo Elle e dalla Ar Service.