Danneggia ospedale e finisce ai domiciliari ma evade: straniero arrestato due volte in poche ore

Un 32 enne, originario del Gambia, S.H., è stato arrestato due volte nel giro di poche a Lamezia Terme. Il giovane si era presentato presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lmezia Terme e, in evidente stato di alterazione psico–fisica, aveva iniziato a danneggiare porte, finestre e qualunque suppellettile gli capitasse a tiro fino a quando è stato notato da un agente del locale Commissariato di Polizia in libero servizio, che gli ha intimato di fermarsi.

Ma a quel punto il 32 enne, invece di calmarsi, ha afferrato un’asta di ferro brandendola nei confronti del poliziotto il quale, nel frattempo, aveva richiesto rinforzi. Immediatamente è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme che ha bloccato il cittadino straniero il quale è stato poi tratto in arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e tradotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Ma solo poche ore dopo essere stato ristretto presso il proprio domicilio, i Carabinieri lo hanno sorpreso passeggiare tranquillamente per le vie del centro. I militari, pertanto, lo hanno nuovamente arrestato per evasione.