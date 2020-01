Rete Umana propone l’istituzione di una ‘Federazione civica’

“Oltre 120 mila cittadini calabresi privi di rappresentanti istituzionali nel Consiglio Regionale della Calabria e l’illegittima Legge elettorale che prevede lo sbarramento all'8%, strutturata per garantire sempre gli stessi intrallazzi politici che portano solo alla spartizione di potere ma, non ad una visione allargata rivolta al bene comune e all'effettivo sviluppo economico dell'intero territorio” - sono le basi da cui parte la proposta del Movimento Noi.

Il movimento che ribadisce di aver sostenuto “Carlo Tansi e i suoi candidati alle urne, unica vera novità in campo politico regionale” - propone - “l'istituzione di una "Federazione Civica" basata sul Patto Fondativo. Lo scopo, è quello di unire chi tende oggi ad una vera ed autorevole visione civica fondata su valori costituenti condivisi e obiettivi comuni, in grado di aggregare esperienze e capacità professionali capace di dare vita ad una "Nuova Presenza" in politica basata sul concetto del "NOI", escludendo autoreferenzialità che oggi risultano perdenti”.

“Da qui l’invito a tutti coloro i quali, singoli cittadini, Associazioni di categoria, Comitati o altri Movimenti politici costituiti in forma giuridica, vorranno dare vita alla "Federazione Civica", ai suoi valori statutari e alla sua Costituente in grado di assegnare ruoli e responsabilità. Ciò, anche in virtù delle prossime Amministrative per le quali il Movimento NOI metterà a disposizione strumenti e programma già stilato con la collaborazione di esperti di vari settori strategici e aperto a integrazioni, proposte da chi accederà alla stessa "Federazione Civica". I contatti – conclude la nota - per l'aggregazione sono già in corso”.