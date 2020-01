Gran debutto al Grandinetti per “Fatalità a Notre Dame”

La Compagnia 3 Stelle con Fatalità a Notre Dame rappresenta l’Emilia Romagna, settima tra le 14 regioni italiane selezionate a partecipare alla V edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano.

L’opera proposta al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, è il musical Fatalità a Notre Dame diretto da Valentina Scentoni ed ispirato all’opera musicale Notre Dame de Paris scritta da Luc Plamondon con le musiche di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris basata sull’omonimo romanzo di Victor Hugo. Ad esibirsi, giovanissimi interpreti tutti dotati di buona presenza scenica e grandi capacità canore.

Il Gruppo Teatrale 3 Stelle nasce nel 2005 a Lugo in provincia di Ravenna grazie ad un gruppo di ragazzi delle scuole superiori appassionati di teatro. Fin dalle origini, il suo principale punto di riferimento è stato rappresentato da Valentina Scentoni che ne ha diretto tutti gli spettacoli portati sul palcoscenico. Spettacoli autoprodotti e finanziati dalla Compagnia stessa. Tra gli allestimenti in repertorio Giulietta e Romeo, si muore per amore, C’era una volta Disney e Amleto siamo o non siamo. Il Premio Fita Emilia Romagna 2019 come Miglior spettacolo è stato il loro primo riconoscimento.

Lo spettacolo è stato valutato da una giuria composta da sette giurati con competenze specifiche a diverso titolo nel settore i quali, nel Gran Galà finale del 29 marzo 2020, assegneranno 8 premi: Miglior spettacolo, Miglior attore/attrice protagonista, Miglior attore/attrice non protagonista, Miglior allestimento, Miglior testo e Miglior regia. Al termine della rappresentazione, il consueto omaggio della tradizionale maschera, simbolo della rassegna Vacantiandu, ideata dal graphic designer Alessandro Cavaliere e realizzata dal maestro Raffaele Fresca, che è stata consegnata a Valentina Scentoni.