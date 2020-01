Evade dai domiciliari e aggredisce il fratello della ex: arrestato 40enne in fuga all’estero

Un piano certamente programmato nei mini dettagli – dall’evasione, all’aggressione e per finire alla fuga – quello che un 40enne, S.M.D, ha cercato di portare a termine nella cittadina catanzarese di Soverato prima di essere arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione locale.

I FATTI

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo essersi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, si è recato presso l’oratorio salesiano e, senza alcun apparente motivo, avrebbe aggredito violentemente il fratello della ex compagna.

La destrezza della vittima gli ha permesso di divincolarsi e fuggire verso la vicina caserma dei Carabinieri. Qui il malcapitato ha raccontato i dettagli dell’evento ai militari dell’arma che nell’immediatezza hanno attivato le ricerche del soggetto e, dopo averlo individuato presso la sua abitazione.

Questione di minuti per i carabinieri, poiché il 40enne era pronto per una fuga all’estero.

Al momento della perquisizione, l’uomo è stato infatti trovato in possesso di un porta documenti, con all’interno un biglietto nominativo del pullman in partenza da lì a poco per Roma, nonché altri appunti con l’indicazione degli orari per la tratta area Roma Ciampino-Bratislava.

Inoltre, nei pressi della porta d’ingresso, erano presenti due valigie, ulteriore conferma del programmato allontanamento dal luogo di detenzione.

L’uomo è stato dunque tratto in arresto e portato in caserma per le formalità di rito.La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.