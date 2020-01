Pallavolo: Crotone serve un tris di vittorie

Tris di vittorie servito dalla Pallavolo Crotone che per la prima volta gioca con il favore del pronostico e lo rispetta in pieno, mettendo subito in chiaro ed alle corde la squadra Reggina del Saverio Macheda che, farcita di giovani, non riesce ad arginare le giocate del Crotone e parte subito a razzo fino ai time out di mister Pugliatti 3/8 8/17 con capponi che si veste da super bomber e siglerà ben 17 punti finali con una percentuale di ricezione altissima 80% positiva.

Chiuso il primo set il Crotone conferma il sestetto per chiudere subito la pratica, a metà set mister Asteriti esclude Turetta ancora in via di guarigione dal problemino fisico che si è strascinato tutta la settimana, araldo prende il suo posto ma la

Musica non cambia, anche il 2 set saldamente nelle mani del Crotone sfrutta la ricezione e la difesa di Derose e Cesario baluardi insormontabili e affida palloni alla regia di pioli che spesso da spettacolo servendo i centrali con Gambuzza e sopratutto kus in grande spolvero 12 punti finali.

Nel 3 parziale pronti via il Crotone mette la marcia giusta e incanala set e partita sul binario giusto, il set fila via e così dopo il 25/19 il 25/10 si arriva a 25/16 finale che consegna 3 punti al Crotone ci e balza a 15 punti in classifica posto che garantirebbe la salvezza a fine campionato.

Mister Asteriti: dovevamo vincere per non vanificare il lavoro fatto fino ad ora, ci godiamo la pausa di campionato ma non rallentiamo nel percorso stilato che ci porterà ancora più in forma alla ripresa di campionato.