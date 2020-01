Incidenti: auto si ribalta dopo impatto, conducente salvato dai vigili

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 15:40 circa in via Popilia per un incidente stradale tra due autovetture. A seguito dell'impatto una Fiat panda si è ribaltata su un fianco ed il conducente è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, già impegnati nel precedente intervento per l'incendio della banca (LEGGI QUI), ha consentito di salvare il conducente estraendolo dall'auto e affidandolo ai sanitari per le cure del caso, nonché la messa in sicurezza della vettura.