Catanzaro, Sala Giunta Camera Commercio intitolata a Maurizio Ferrara

Maurizio Ferrara, Daniele Rossi

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi e i componenti della sua Giunta hanno deliberato, nei giorni scorsi, l’intitolazione della Sala Giunta dell’Ente camerale a Maurizio Ferrara, il segretario generale improvvisamente scomparso lo scorso 23 dicembre.

La decisione rende formale gli intendimenti già manifestati dal presidente Rossi e da tutti i componenti del Consiglio camerale all’indomani della tragica notizia: «Maurizio Ferrara è stato un punto di riferimento per la Camera di Commercio di Catanzaro. Un uomo di diritto, appassionato del suo lavoro e fortemente legato all’Ente che ha diretto per vent’anni: è stato naturale decidere di dedicare a lui e al suo ricordo la sala che per tanti anni lo ha visto lavorare con scrupolo e abnegazione», ha spiegato Rossi.