Calabria, Camera di Commercio Crotone: buon lavoro al nuovo governatore

All’indomani delle elezioni regionali, che hanno celebrato la vittoria del centro destra e dell’On.le Santelli sugli altri candidati alla Presidenza della Regione Calabria, la Camera di Commercio di Crotone manifesta i suoi auguri di buon lavoro.

“Vogliamo congratularci con la neo eletta alla presidenza della Regione Calabria, On.le Jole Santelli, prima donna a ricoprire detto incarico nella storia della Regione, e le auguriamo buon lavoro, con l’auspicio che porti avanti con successo tutte le iniziative necessarie a risollevare questa regione spesso biasimata, sfruttandone appieno il potenziale” sono le parole del Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese.

“Cogliamo l’occasione -aggiunge Pugliese- per invitare l’On.le Santelli ad una riflessione sulle ragioni che portano la provincia di Crotone ad essere penultima nella classifica nazionale sulla qualità della vita e ci rendiamo disponibili ad un incontro affinché si possa attuare una politica di sviluppo regionale che tenga conto delle criticità del territorio e ne ponga rimedio. Solo quando si saranno appianate le differenze tra le province si potrà avere un vero sviluppo dell’intera regione”.

“Le nostre congratulazioni vanno anche l’On.le Flora Sculco, riconfermata nel Consiglio Regionale e che per il secondo mandato consecutivo è l’unica rappresentante della città Pitagorica -continua Pugliese, che conclude- siamo certi che continuerà a rappresentare in modo reale, sostanziale e concreto il territorio crotonese, impegnandosi per scongiurare il pericolo che Crotone diventi marginale rispetto alle priorità strategiche calabresi”.