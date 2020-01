Investe pedone e scappa. Arrestato pirata della strada a Nocera Terinese

Prima ha investito un pedone, poi è scappato senza prestare soccorso. È successo a Nocera Terinese, dove i carabinieri della stazione locale sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di una telefonata. Qui hanno trovato personale del 118 che prestava soccorso a un uomo, riverso sul marciapiede.

Grazie ai presenti i militari hanno ricostruito l’episodio scoprendo che un’autovettura di colore scuro stava circolando ad alta velocità per le vie del centro cittadino fino a quando, arrivata un punto in cui la carreggiata era più stretta a causa di altre auto parcheggiate, ha investito un uomo scaraventandolo per terra, procurandogli la rottura della caviglia e contusioni a gomito e anca. Nell’impatto l’auto ha perso uno specchietto laterale.

Ed è proprio da questo particolare, e ad altri dettagli raccolti, che i Carabinieri si sono mossi per la ricerca del mezzo e del conducente, individuato dopo prolungate ricerche. Il “pirata” è stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico risultato pari a 2,30 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalle vigenti normative per potersi porre alla guida.

L’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri e, a seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Lamezia Terme, gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia.