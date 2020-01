Cassano, giunta approva delibera per aderire alla rete Sue

La Giunta di Cassano allo Ionio ha deliberato l’approvazione del regolamento Sue e l’adesione alla rete regionale al fine di usufruire dei servizi indicati nella Carta dei servizi, per favorire e semplificare l’interazione tra il cittadino e la PA competente in materia edilizia privata.

La giunta, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale, Antonio Fasanella, ha discusso e deliberato l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), rientrante nelle competenze del Settore Urbanistica/SUAP curato da Salvatore Cataldi. Nell’atto, è stato individuato quale Responsabile del SUE, il dirigente dell’Area Tecnica dell’ente locale, Luigi Serra Cassano.

Con la delibera Cassano aderisce quindi alla Rete regionale dei SUE, adottando i servizi erogati gratuitamente della Regione Calabria in dando mandato all’Ufficio amministrativo-Ufficio Commercio di procedere al consolidamento degli atti amministrativi conseguenti. La delibera di giunta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata trasmessa ai competenti uffici della Regione Calabria. Farà seguito all’approvazione del punto da parte del consiglio comunale, la predisposizione delle schede di accreditamento a cura di Calabriasue, per consentire il pagamento delle tariffe dei diritti di segreteria SUE (Pago P.A. e My Pay).