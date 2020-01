“Beccate” con un chilo e mezzo di eroina purissima. In carcere due donne

Hanno cercato di far concentrare il cane antidroga C-Quanto verso una dose di hashish nascosta in una cavita dello sportello dell’auto, ma non è servito a evitare che i militari della guardia di finanza di Montegiordano trovassero un chilo e mezzo di eroina purissima.

È successo durante un controllo, quando i militari hanno fermato due donne, una 36enne e una 28enne di Taranto, che viaggiavano su un’auto a noleggio. Le due, dopo essere state fermate dalla pattuglia, hanno cercato di distrarre il cane antidroga, ma il nervosismo evidenziato hanno indotto i finanzieri a fare un controllo più accurato.

I finanzieri hanno quindi trovato, nascosti sotto il sedile dell’auto, sono stati quindi rinvenuti tre panetti di eroina, del peso complessivo di 1,6 kg, subito sequestrati. Le due donne sono statearrestatee, dopo l’espletamento delle formalità di rito, portate nel carcere Castrovillari, a disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica.

Le analisi chimiche effettuate in un laboratorio specializzato hanno permesso di stabilire l’elevato grado di purezza della droga sequestrata, da cui sarebbero state estratte quasi 10.000 dosi, che, sul mercato dello spaccio, avrebbero potuto fruttare un guadagno pari ad oltre 150.000euro.

Il giorno seguente, le arrestate sono state processate per direttissima ed entrambe condannate, dal Giudice del Tribunale di Castrovillari, alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre alla multa di 14.000 euro per ciascuna.