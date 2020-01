L’Ic Wojtila diventa ecosostenibile. A breve tovaglioli in stoffa e posate in acciaio

Posate, tovagliette e tovaglioli nella mensa dell’istituto comprensivo Karol Wojtila di Isola Capo Rizzuto saranno sostituiti con materiale eco sostenibile. È la decisione assunta dalla dirigente della scuola, Simona Prochilo, che intende promuovere il dibattito a livello mondiale sulla difesa dell’ambiente, sui cambiamenti climatici, sui problemi energetici e sui recenti impegni assunti in sede internazionale, testimonia come l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rappresenti oggi una sfida non più procrastinabile per responsabilizzare tutti cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto dell’ambiente.

Così il Wojtyla, come successo nel plesso di Capo Rizzuto e ben accolta dal Comune e dalla ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica, sostituirà il materiale monouso (posate, tovaglietta e tovagliolo) con tovaglietta e tovagliolo in stoffa e posate in acciaio. La ditta sostituirà il monouso con materiale scolastico che sarà distribuito tra i vari plessi assegnati all'Istituzione scolastica.

Il progetto avrà inizio il 4 febbraio e riguarderà sia i bambini della scuola dell'infanzia che gli alunni della scuola primaria di Via della Libertà. L' iniziativa sarà estesa, dopo questa fase di sperimentazione, in tutti i plessi e in tutte le classi dell'istituto.