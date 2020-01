Greasemania a teatro. Le due repliche conquistano il pubblico del Rendano

Sold out per le due repliche in scena al Teatro Rendano sabato e domenica scorso. Un altro grande successo della “Rassegna L'AltroTeatro” condotta da Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano.

Finanziato dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato vede, inoltre, il supporto dell’amministrazione comunale di Cosenza. Sul palco del Teatro A. Rendano la Gresemania ha inizio fin dalle prime battute del musical.

La storia è conosciuta a tutti. Siamo nel mitico liceo Rydell negli Stati Uniti. Danny e Sandy si ritrovano a scuola, dopo essersi conosciuti in estate ed innamorati. Ma l’incontro tra i due non è proprio come Sandy lo sognava. Danny, a scuola, ha una reputazione non proprio da bravo ragazzo. È infatti il leader dei TBirds. Sandy intanto, dopo aver fatto amicizia con le nuove compagne di scuola, entra a far parte del gruppo delle Pink Ladies, fazione femminile della Rydell. I due, tra qualche battibecco e lite, si ritrovano tentando di iniziare una relazione, ma sembrano troppo diversi per stare insieme.

Alla fine riusciranno a fare la pace e a scoprire di essere fatti l'uno per l'altra. Attorno ai protagonisti altri personaggi, in preda ad una folle adolescenza, saranno alle prese con i grandi cambiamenti e piccoli imprevisti che si susseguiranno durante l’ultimo anno di scuola. Un vero e proprio inno all’amicizia all'insegna della musica e dei balli scatenati anni 50 il cui libretto e musica, nella versione originale del 1971, sono di Jim Jacobs e Warren Casey.

Il valore dei performer è messo pienamente in risalto, e gli interpreti tutti sono pienamente in parte. Fedeli i riferimenti al cult cinematografico degli anni 70, interpretato dalle icone John Travolta e Olivia Newto–John. Un cast di telentuosissimi e giovani interpreti, in questa versione diretta da Marconi, ha dato il giusto tocco per rendere attuali e moderni i personaggi. Tra loro i più in vista sono il donnaiolo Danny Zuko (Guglielmo Scilla) e il leader del gruppo Kenickie (Riccardo Sinisi). Al comando delle ragazze c’è invece la ex di Danny Rizzo (Eleonora Lombardo), che accoglie nel gruppo la biondina acqua e sapone Sandy (Lucia Blanco), non sapendo che quest’ultima aveva avuto un flirt proprio con Danny.

Inizia così un vorticoso intreccio di amori e passioni giovanili, tra gare di ballo e sfide, litigi e riconciliazioni, equivoci e colpi di scena, il tutto a ritmo di rock’n’roll e scintillanti auto d’epoca, scandito dal famoso speaker radiofonico Vince Fontaine. Scene mobili nella classica tradizione del musical, luci e colori vivaci e costumi cool. Tutto rimanda ai mitici anni ’50, con belle coreografie e i celebri brani che hanno reso immortale il musical e il film: Summer nights, You’re the one that I want, We go together e le altre, tutte tradotte e cantate in italiano per permettere una migliore comprensione al pubblico. E poi la gioia dello stare insieme, i primi amori, il ballo di fine anno e le goliardate degli spacconi della scuola sono gli ingredienti vincenti di una storia intramontabile.