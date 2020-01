XII Maratonina dello Jonio: ottimo tempo dell’atleta della Milonrunners

Aldo Pastore

Domenica 26 gennaio 2020, si è corsa nella splendida Gallipoli la XII Maratonina dello Jonio, alle 9.30, dopo aver fatto la spunta dei partecipanti, tutti gli atleti si sono portati sotto l'arco e si sono preparati per la partenza.

Partita la gara, gli atleti si sono lanciati nella loro avventura, in una giornata di Gennaio con temperatura mite, ma caratterizzata dal forte vento che ha un pochino condizionato le loro prestazioni, ma lo spettacolo non è mancato e chilometro dopo chilometro si è delineata quella che sarebbe stata la classifica finale.

A tagliare per primo il traguardo è il giovane atleta della Team Pianeta Sport Francesco Quarato che ferma il cronometro a 1:11:47 secondo è Danilo Ruggiero della Ermes Sport con il tempo di 1:15:14, terzo Biagio Riso che chiude i 21,97 km in 1:17:00.

La gara femminile è stata sempre condotta dalla magistrale Francesca Mele della Club Correre Galatina che ha chiuso in 1:29:56, seconda è Marta Cereda del GR. Escurs. Falchi Olginatesi in 1:32:35, terza è Pamela Greco della Saracena Atletica in 1:36:08.

Presente anche l’atleta della Milonrunners Aldo Pastore alla sua prima Mezza maratone da sottolineare l’ottimo tempo di 1:21:38 che gli consente di posizionarsi sedicesimo assoluto nella classifica generale buona la gara del terzo atleta crotonese Carmine Talarico in 1:24:38 che quest’anno ha cambiato casacca e corre con la Sakro.

Prossimo appuntamento per la Milonrunners sarà la mezza maratona di Napoli a fine Febbraio dove tra novizi ed attempati corridori il divertimento sarà assicurato.