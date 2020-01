Domenica di sangue sulle strade crotonesi: un morto e quattro feriti sulla Ss 107

Ancora sangue e vittime sulle strade crotonesi. L’ultimo tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, nei pressi del comune di Rocca di Neto, e una persona è deceduta mentre altre quattro sono rimaste ferite.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto che, per cause ancora sconosciute, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale di Crotone per gli accertamenti del caso.

La SS107 è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 120,400. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15 e 45. All’arrivo dei pompieri, in prossimità del bivio di Rocca di Neto, la situazione è apparsa subito critica, con una delle vetture capovolta su un lato. Mentre i sanitari, già sul posto, hanno portato via con tre ambulanze i cinque feriti, due adulti e due bambini che viaggiavano su una Lancia Delta e un altro a bordo di una Nissan Micra, i Vigili hanno messo in sicurezza le auto che, ormai distrutte dal forte schianto, hanno perso liquidi che hanno reso pericoloso il manto stradale.

Durante le operazioni di bonifica del tratto, si è così avuto la notizia che uno dei feriti è deceduto in ospedale.