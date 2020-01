Incendio distrugge uffici comunali a Vena di Maida

Un incendio si è scatenato la scorsa notte negli uffici della delegazione comunale di Vena nel comune di Maida, nel catanzarese. Il rogo, che secondo una prima ipotesi avrebbero cause accidentali, ha semidistrutto la struttura rendendola inagibile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

L’incendio non ha provocato feriti ma un piccolo disagio per i cittadini sprovvisti di tessera elettorale che hanno dovuto raggiungere l’ufficio elettorale attivo nella nuova sede del Municipio a Maida, in via Garibaldi, e richiedere lì certificazione sostitutiva per questa giornata che vede la Calabria al voto per la nomina del nuovo presidente delle Regione. (QUI)