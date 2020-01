Droga: eroina e cocaina da spacciare, 3 arresti a Crotone e uno a Isola

Quattro arresti dei carabinieri nel crotonese per spaccio di droga. I carabinieri di Crotone hanno arrestato un 30enne, un 22enne ed un 26enne, tutti del luogo, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I tre, in seguito ad una perquisizione personale e locale, sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi di eroina e 5 dosi di cocaina.

Terminate le formalità di rito, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, invece, hanno arrestato un 20enne del luogo, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato con 39 grammi di marijuana.

Segnalato all’Autorità amministrativa un 26enne del luogo per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 9 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato posto a sequestro.

Terminate le formalità di rito, il 20enne è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.