Tappa a Crotone per l’uomo che gira il mondo con il cane Starsky

Arriverà domani mattina al comando dei vigili del fuoco di Crotone intorno alle 11 Martin Hutchinson, il 58enne di Manchester che dal 2006 al 2016 ha percorso 38000 km attraversando 21 stati dell’America Latina. E dal 2016 continua il suo viaggio a bordo di un triciclo insieme al suo cagnolino Starsky per altri 24000 km giunge in Europa.

Si ritiene esploratore dell’ambiente, documenta tutto quello che vede e mostra ai cittadini in ogni sosta in che condizioni è l’ambiente del nostro pianeta, sperando che non si vedano più queste cose in giro, sensibilizzando l’opinione pubblica al rispetto dello stesso. Da qualche giorno sta facendo sosta nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cirò Marina.

Fino ad ora Starsky e Hutch hanno incontrato migliaia di studenti in oltre 731 istituti, parlando di ambiente e mostrando campioni di rifiuti, sottolineando anche l’importanza del lavoro dei Vigili del Fuoco e la fondamentale incidenza che tale operato ha sulla salvaguardia dell’ambiente e della natura.